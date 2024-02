Stürmer-Routinier befindet sich am Weg zurück

Am 16. März starten die Pongauer in das Frühjahr in der Regionalliga West, das Team blieb im Winter fast unverändert - mit Cisse wurde nur ein Neuzugang verpflichtet. „Es war wichtig, dass wir so gut zusammengeblieben sind“, ist Flo Ellmer froh. „Das eine oder andere müssen wir noch besser machen. Dann schätze ich uns stark genug ein, dass wir uns behaupten können“, geht der Stürmer fix vom Klassenerhalt aus.