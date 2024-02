Zwei Austrianer sehen Licht am Ende des Tunnels

Mittelfeldmotor bald wieder fit

Ebenfalls wieder im Trainingsbetrieb steht Mittelfeldmotor Aaron Volkert, der sich im Dezember beim Laufen das Außenband riss. „Es ist nur mehr eine Frage der Zeit, bis ich meine Fitness wieder auf das höchste Niveau bringe.“ Dass er die Vorbereitungszeit verletzungsbedingt verpasste, tut ihm ein wenig weh: „Ich habe mir ziemlich viel vorgenommen für die Vorbereitung. Aber ich habe das Beste draus gemacht.“ Denn Volkert konnte so abschalten, die fußballfreie Zeit mit seinen Freunden genießen. Im Frühjahr will er wieder voll angreifen und den Meistertitel einfahren. Florian Wiedl und Fabio Trkulja befinden sich auch am Weg der Besserung.