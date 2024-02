„Gefährliche Schlange“ versetzte Frau in Panik

Vor Ort wurde der Feuerwehr aber schnell klar, dass die Schlange nur eine harmlose und ungiftige Blindschleiche war. Eigentlich verbringen die Tiere die kalten Monate in frostsicheren Erdlöchern, wo sie in eine Kältestarre fallen. Erst im April kommen sie wieder an die Oberfläche. Mit ihrem langen beinlosen Körper sieht die Blindschleiche einer Schlange zwar ähnlich, zählt aber zu den Echsen.