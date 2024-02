Die Hochsaison am Salzburger Flughafen wird länger

Gestern, Sonntag, kehrte am Flughafen nach dem stärksten Reisetag des Jahres wieder etwas Ruhe ein. Starteten und landeten am Samstag noch knapp 100 Flieger, waren es am Sonntag nur mehr jeweils 29. „Das entspricht einem durchschnittlichen Reisetag“, weiß Flughafen-Sprecher Alexander Klaus.