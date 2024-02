Bierdiebe krachen nach der Tat in Betonmauer

Ein kurioser Vorfall beschäftigte Sonntagabend die Polizei in Puch und Hallein (Salzburger Tennengau). Kurz vor 22 Uhr wurde der Diebstahl von zwei Bierdosen in einer Tankstelle in Puch gemeldet. Die aufmerksamen Polizisten überprüften das Videomaterial der Überwachungskamera und entdeckten zwei Männer, die kurz darauf in einem weiteren Vorfall in Hallein verwickelt waren, schreibt die Polizei.