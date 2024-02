Schwere Delikte: Schlepper füllen Gefängnisse

15 bis 30 Flüchtlinge pro Woche registriert

Szenenwechsel vom Landhaus in Eisenstadt an die burgenländisch-ungarische Grenze: Die Bilder von Großaufgriffen mit teils mehr als 30 Migranten gehören der Vergangenheit an. Derzeit bewegt sich die Zahl der offiziellen Registrierungen zwischen 15 und knapp 30 Flüchtlingen pro Woche. Erst ein Schlepper wurde in den ersten sechs Wochen dieses Jahres im Burgenland verhaftet.