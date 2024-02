Neue Zahlen: Immer mehr Steirer besitzen Waffen

Polizei: Mehr vorläufige Waffenverbote

Das „große Aufrüsten“ macht sich auch in der täglichen Polizeiarbeit bemerkbar. Seit einigen Jahr kommt es zu einem Anstieg an „vorläufigen Waffenverboten“. Diese werden bei Gefahr in Verzug ausgesprochen und unterscheiden sich vom behördlichen Waffenverbot.