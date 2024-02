Schützen ehrten Freiheitskämpfer in Tamsweg

„Wenn so viele Schützen und Musikkappellen bei einer Feier sind, müssen wir einfach kommen! Valentin ist verrückt nach der Blasmusik.“ Die Liebe zur Musik hat Markus Ferner seinem Sohn Valentin (2) mitgegeben: Als Stabführer der Bürgermusik St. Michael war es für ihn selbstverständlich, zur alljährlichen Anton-Wallner-Gedenkfeier zu kommen, die am Sonntag in Tamsweg stattfand.