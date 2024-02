Der Tennengau wehrt sich gegen das Stau-Chaos

„Es ist das gelindeste Mittel, das die Stadtgemeinde zur Verfügung hat!“ Bei nasskaltem Wetter stand Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) am Samstag den zweiten Tag in Folge auf dem Kornsteinplatz in der Altstadt, den Hallein am Dienstag kurzerhand zum Festplatz ernannt hatte. Aufgrund des „StauFests“ ist am Wochenende die Durchfahrt durch die Altstadt gesperrt. Gleichzeitig fand am Vormittag der Grünmarkt statt. Die Idee, sich so gegen Urlauberautos zu wehren, die trotz Sperren von der Tauernautobahn abfahren, kam nicht bei allen Standlern gut an.