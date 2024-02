Schneemangel: Erste Skigebiete sperren zu

Kehrt der Winter zurück?

Am Wetter dürfte sich in den nächsten Tagen indes wenig ändern: „Am Montag kann es in Tallagen der Obersteiermark immer wieder regnen, in höheren Lagen ist auch ein wenig Neuschnee möglich“, sagt Ubimet-Meteorloge Nikolaus Zimmermann. Am Donnerstag kündigt föhniges Wetter dann eine aufkommende Kaltfront an, ab Freitag könnten dann die Temperaturen wieder fallen. „Zumindest in der westlichen Obersteiermark kann es dann auch wieder nennenswerte Neuschneemengen geben“, so der Wetterexperte.