Halleiner holen sich ihre Gemeindestraßen zurück

„Besser wir stehen hier, als dass sich die Autos durch die Stadt stauen“, meint Johannes Weißenbacher. Vor seinem Modegeschäft am Kornsteinplatz feierten die Halleiner am Freitag ihr „Stau-Fest“. Die Initiative kam direkt aus dem Rathaus: Die Stadtgemeinde baute Tische und Pavillons auf, organisierte einen DJ und Würstel und lud alle ein. Über den Norden konnte ab 12 Uhr per Auto nicht mehr in die Stadt zugefahren werden. Auch heute, Samstag, wird in der Innenstadt gefeiert..