Piatkowski-Berater schießt erneut gegen Salzburg

Der Pole wurde bereits im Jänner 2021 unter Jesse Marsch verpflichtet, spielte die Saison allerdings noch bei Rakow in der polnischen Liga zu Ende. Als er an die Salzach kam, übernahm Matthias Jaissle das Zepter: „Erst nach einem halben Jahr kommt man in den Verein und die Leute, die einen geholt haben, sind nicht mehr da. Ein neuer Trainer sieht sich einen solchen Spieler an und fragt sich, wer er ist. Wir hatten von Anfang an das Gefühl, dass es nicht klappen würde. Wir haben zwei Wochen mit Kamil in Salzburg verbracht. Alle im Verein haben uns gesagt, dass wir ruhig bleiben sollen, weil alles gut werden würde. Der Vertrag lief über fünf Jahre. Aber es war praktisch von Anfang an nicht gut. Man sieht, dass man sich im Training besser präsentiert. Wenn du auf dem Platz stehst, präsentierst du dich besser als deine Mitspieler. Und dann landet man auf der Bank oder auf der Tribüne“, beschrieb Lewicki.