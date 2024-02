Kollision auf Piste: Zwölfjährige schwer verletzt

Schwerer Wintersportunfall am Salzstiegl (Bezirk Voitsberg) in der Steiermark: Am Samstag krachte eine zwölfjährige Snowboarderin auf der Piste mit einem Skifahrer (60) zusammen. Das Mädchen wurde mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen. Der Mann kam mit leichten Verletzungen davon.