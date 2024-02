Müller und Steu/Kindl siegen in Oberhof

Jonas Müller und die Doppelsitzer Thomas Steu/Wolfgang Kindl haben am Samstag beim Weltcup der Kunstbahnrodler in Oberhof für zwei österreichische Siege gesorgt. Müller feierte im Einsitzer seinen vierten Weltcupsieg, Steu/Koller setzten sich so wie am vergangenen Wochenende auf derselben Bahn durch und bauten mir ihrem dritten gemeinsamen Weltcuperfolg ihre Führung in der Gesamtwertung aus. Selina Egle/Lara Kipp landeten bei den Frauen auf Rang vier.