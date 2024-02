Bald auf Welttournee: Die Magie der großen Meister

Große Meister noch bis 20. März in Budweis zu bestaunen

Der originalgetreue Nachbau von Michelangelos David in einer neun Meter hohen Kuppel zählte laut Publikum stets zu den absoluten Höhepunkten. Die unvergleichlichen Fresken der Künstler aus der Sixtinischen Kapelle, dem Vatikan und Mailand stehen dem um nichts nach. „Ich bin schlichtweg beeindruckt. Viele dieser Meisterwerke in einer Ausstellung bewundern zu dürfen, ist ein wahrer Kunstgenuss“, erklärt Dagmar Škodová Parmová, Oberbürgermeisterin von Budweis, der größten Stadt in Südböhmen. Dort sind die „Großen Meister“ noch bis 20. März im Messezentrum zu bestaunen. Die Stadtchefin hatte die Schau zuvor in Prag gesehen und war so begeistert, dass sie die einzigartige Sammlung von hoher Kunst unbedingt in Budweis zeigen wollte. „Der Besucherandrang ist enorm“, freut sich Dagmar Škodová Parmová. „Die Oberbürgermeisterin ist an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert. Und das schon im Hinblick auf die Pläne für Budweis als Kulturhauptstadt 2028“, sagt Manfred Waba.