Auch Unterwäsche brachte keine Spur zu Christa P.

„Nur weil ich lächle, heißt es noch lange nicht, dass ich glücklich bin. Ich vermisse dich jeden Tag Mama, das Leben ist nicht mehr so, wie es einmal war. Du fehlst uns so sehr. Ich hoffe so sehr, dass es ein gutes Ende nimmt und ich dich bald wieder in die Arme nehmen kann.“ – Die Tochter von Christa P. (54) gibt auch vier Monate nach deren Verschwinden die Hoffnung in sozialen Netzwerken nicht auf.