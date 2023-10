Linzerin zwei Wochen weg: „Befürchten Schlimmstes“

„Sie war nicht daheim in ihrer neuen Wohnung, hat nur einen kleinen Rucksack mit. Sie kann gar nicht untertauchen und es fehlt ihr auch das Geld dazu. Und sie würde uns das nicht antun. Nicht ihrer Mama, nicht mir und schon gar nicht ihren Enkeln. Mit ihnen ist sie ein Herz und eine Seele“, befürchtet die 25-Jährige, dass der Mutter etwas zugestoßen ist. Die Polizei ist inzwischen auch hochaktiv, hat bei der Tochter eine DNA-Probe genommen, um Spuren abzugleichen, ob sie von Christa P. stammen. Auch die Wohnung eines Bekannten, wohin die Köchin sich in der Nacht zum 14. Oktober hatte bringen lassen, war „sauber“. Die Linzerin, deren Freund sich in Haft befindet, hatte dort genächtigt und sei aber schon verschwunden gewesen, als der Bekannten – die Familie kennt ihn nicht – am Morgen munter wurde.