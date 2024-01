Tödliche Wettleidenschaft im neuen „Tatort“

Bitte den Toilettengang rechtzeitig erledigen und das Knabberzeug zum Start bereitstellen, denn heute geht es im „Tatort“ in Saarbrücken von der ersten Sekunde an Schlag auf Schlag: Gerade noch streiten die beiden Kommissare Leo Hölzer und Adam Schürk über den Verbleib der Beute eines Banküberfalls - die heutige Folge „Der Fluch des Geldes“ (20.15 Uhr, ORF 2) schließt hier an den vorherigen Fall „Die Kälte der Erde“ an - schon wird Hölzer fast von einem Auto überfahren und findet kurz darauf eine Lenkerin tot auf. Gab es einen Zusammenhang? Hölzer ist überzeugt davon und verbeißt sich in den Fall, der von da an eine komplett andere Richtung aufnimmt und sich um eine Gruppe Halbstarker dreht, die eine Vorliebe für gefährliche Wetten haben