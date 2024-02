Anja Pichler: „Das ist ein Meisterwerk“

„Dadurch, dass meine Familie erst als ich sieben Jahre alt war einen Fernseher besorgt hat, sind viele Sendungen und Trends an mir vorbeigegangen“, sagt ORF-„Biest“ Anja Pichler im „Krone“-Interview. Danach hatte sie Fersehnachholbedarf. Seit sie von zu Hause ausgezogen ist, besitzt sie keinen Fernseher mehr, sondern widmet sich dem Streaming via Laptop. „Wenn ich aber in einem Hotel bin, ist das erste was ich tue, den TV einschalten“, schmunzelt die 24-Jährige, die uns ihre Tipps verrät.