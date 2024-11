Hollywood-Superstar Willem Dafoe dreht in Wien

Die Society-Spatzen pfiffen es in den letzten Wochen schon öfter von den Dächern, nun scheint es fix zu sein: Hollywood-Superstar Willem Dafoe befindet sich aktuell gerade wieder in der Bundeshauptstadt. Zuletzt war er immer wieder in Wien aufgetaucht und wurde etwa im bekannten Café Engländer in der Postgasse gesehen. Aktuell dreht der 69-Jährige geheim eine Hollywood-Produktion bei uns. Unter anderem im renommierten Hotel InterContinental am Heumarkt – ein bekannter Hotspot für internationale Stars aus der Schauspiel- und Musikszene, wie Insider berichten.