„Dancing Stars“-Casting: Der Kampf ums Rampenlicht

Um die Sympathien auf die eigene Seite zu ziehen, werden alle Register gezogen: Selbstvorstellung in Gummistiefel, Fotostrecken aus der Kindheit, sentimentale Geschichten mit Puppe in der Hand. Da in der Hauptprofession „Tanz“ alle Kandidaten reüssieren, muss mitunter nach (TV-)Persönlichkeit entschieden werden.