„Spaltung der Welt“: Mitreißende Geschichtsstunde

Mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen begann am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg, der in seiner sechsjährigen Dauer nicht nur rund 60 Millionen Menschen das Leben kosten, sondern auch die gesamte Weltordnung verändern sollte. Das ist die Grundlage der sechsteiligen Doku-Drama-Reihe „Die Spaltung der Welt: 1939-1962“, die sich eindringlich mit einer geschichtlich besonders intensiven und Grenzen-verschiebenden Ära befasst. Während die Welt durch den Angriffskrieg der Deutschen am Rande des Abgrunds steht, müssen sechs Menschen in verschiedenen Ländern und Lebenssituationen Entscheidungen treffen, die den Fortgang der Zivilisation nachhaltig beeinflussen.