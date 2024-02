In der 83. Minute erst eingewechselt, netzte der 18-Jährige schon in der 91. Minute - das wichtige vierte Tor für Sturm und der Auslöser für eine regelrechte Zukunftseuphorie in Graz. „Mit ihm Sturm Graz noch eine Riesen-Freude haben“, meinte Cheftrainer Christian Ilzer. Und auch ServusTV-Experte Sebastian Prödl blieb die Talentprobe nicht verboren. „Ganz wichtig für Sturm Graz. Ein ganz Junger, der hochgezogen wird, der sich hier zeigen darf und Spielminuten bekommt, um näher an diese Mannschaft heranzukommen. Wenn er das so eindrucksvoll macht, dann wird er auch für die kommenden Wochen eine gute Option werden“, so der 73-fache Teamspieler.