Sturm Graz gegen Slovan Bratislava, 18.45 Uhr LIVE

Eine Angelegenheit auf Augenhöhe. Sturm Graz nahm die mögliche Favoritenrolle gegen Slovan Bratislava vor dem Hinspiel der Fußball-Conference-League um den Achtelfinal-Einzug am Donnerstag im Vorfeld nicht an. Vor dem Duell mit dem slowakischen Platzhirsch stellte sich in Graz die Frage, ob sich das routiniertere oder talentiertere Team durchsetzen wird.