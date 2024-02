So erfolgreich verlief der Goldi-Talente-Cup 2024

„Das war wirklich eine tolle Goldi Talente Cup Saison. Natürlich freut es mich, dass so viele Kinder bei den Stopps mit dabei waren, aber das Wichtigste ist, dass so viele Kinder begonnen haben, bei den Vereinen zu trainieren. Das ist eine wichtige Basis für den Skisprungsport, denn bei 44 Kindern, die wir heuer für den Skisprungsport begeistern konnten, ist die Chance wieder sehr groß, dass sich ein toller Jahrgang bildet. Je mehr motivierter Nachwuchs, desto besser funktioniert der Sport. Und im Grunde geht es nicht darum, dass die Kinder an der Weltspitze mitfliegen, denn wichtig ist, dass sie dem Sport, in welcher Funktion auch immer, erhalten bleiben. Das hält die Sportart Skispringen am Leben, da spreche ich auch von Trainern, ehrenamtlichen Helfern, Eltern und Funktionären“, zeigt sich Andreas Goldberger begeistert von der erfolgreichen 2024er Ausgabe seiner Talentesuche.