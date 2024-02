Einbrecher stahlen 25-Kilo-Safe aus Tiroler Hotel

Unbekannte Täter trieben in den vergangenen Tagen in Tiroler Hotels ihr Unwesen. Nachdem sich Einschleichdiebe am Dienstag Zugang zu einem Zimmer in Pettneu am Arlberg verschafft hatten, räumten Unbekannte am Mittwoch ein Zimmer in Kappl (Bezirk Landeck) aus. In Neustift im Stubaital wurde gar ein Tresor gestohlen.