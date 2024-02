Einschleichdiebe räumten in Tirol Gästezimmer aus

Der 63-jährige Deutsche und sein Sohn (33) verließen das Zimmer in dem Gästehaus in Pettneu am Dienstag gegen 8.15 Uhr. In dem Zeitraum bis zu ihrer Rückkehr um 17.15 Uhr müssen sich dann Unbekannte Zutritt zu dem Raum verschafft haben. Wie sie das gemacht haben, ist noch unklar, auch, ob sie dafür einbrechen mussten oder nicht, steht noch nicht fest.