Private US-Firma schickt Lander Richtung Mond

Landung am Mond technisch anspruchsvoll

Mondlandungen gelten allerdings als technisch höchst anspruchsvoll - und gehen häufig schief. Allein in diesem Jahr liefen schon zwei geplante Landungen anders als erhofft: Das US-Unternehmen Astrobotic mit Sitz in Pittsburgh hatte im Jänner die „Peregrine“-Kapsel losgeschickt. Schon kurz nach dem Start gab es aufgrund einer Störung des Antriebssystems Probleme, das Ziel einer Mondlandung musste aufgegeben werden. Wenige Tage später verglühte „Peregrine“ in der Erdatmosphäre.