Wenn sogar Rapidler zu Sturm-Fans werden

Wenn der SK Sturm am Donnerstag (18.45) in der Grazer Merkur Arena Slovan Bratislava im Play-off zur Conference League empfängt, blickt ganz Fußball-Österreich in die steirische Hauptstadt. Wenn die Liga-Rivalen Salzburg, Rapid, LASK etc. alle zu Sturm halten, dann muss es sich um eine spezielle Situation handeln.