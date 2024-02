Katholische Frauenbewegung ruft zu Klimaschutz auf

„Die großen Ursachen für die Erderwärmung finden sich im ausbeuterischen Wirtschaften der Industrienationen. Darum schließt sich die Katholische Frauenbewegung der Plattform ,Religions for future-Tirol’ an. Wähle das Leben! Der Klimaschutz ist gelebte Nächstenliebe“, heißt es seitens der kfb. Spenden fließen in dementsprechende Projekte. Projektpartnerinnen aus Nepal waren zu Gast, die darauf aufmerksam machten, dass die Landwirtschaft in Nepal vom Klimawandel massiv betroffen sei.