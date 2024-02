Tiroler betrogen: „Helfer“ waren eigentliche Täter

Die unbekannte Person am Telefon gab an, dem angeblich Betrogenen helfen zu wollen. Sie überredete den Mann, mehrere Apps auf seinem Handy und Laptop zu installieren, wodurch sich die Betrüger Zugriff auf dessen Geräte verschafften. Anschließend wurde dem Innsbrucker erklärt, dass er ein Cryptowallet, also eine digitale Geldbörse für Kryptowährung, anlegen müsse, damit man das angeblich abgebuchte Geld rückerstatten könne. So luchsten die Betrüger dem Innsbrucker mehr als tausend Euro ab.