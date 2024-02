Wille, Legenden und Vorbilder nähren Hoffnung!

Was zudem Hoffnung macht, ist ein Blick über die rot-weiß-rote Fußball-Landesgrenze, auch wenn international rund 75 Prozent aller Herbstmeister auch am Saisonende in der Tabelle oben stehen. Trotzdem gab es selbst in Top-Ligen schon spektakuläre Aufholjagden: In Deutschland etwa stand VfL Wolfsburg im Winter 2008/09 auf Platz 9. Der Abstand zur Spitze hatte bisweilen elf Zähler betragen, doch dennoch holte der VfL am Ende den Titel. Borussia Dortmund (2 x) und der FC Bayern München (1 x) schafften es, jeweils nach Acht-Punkte-Rückständen die Meisterschaft zu feiern. Im Zeitalter der Zwei-Punkte-Regel waren sechs Zähler Rückstand für einen späteren Meister das höchste der Gefühle: Werder Bremen schaffte dies 1992/93 und der FC Bayern 1993/94.