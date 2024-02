Fasching: Amüsante Kommentare unserer Community!

Heute ist Faschingsdienstag und somit der letzte Tag vor dem Beginn der Fastenzeit am Aschermittwoch. In einigen Regionen, in denen Karneval gefeiert wird, stellt er den Höhepunkt der Feiertage dar. International ist dieser Tag auch als Mardi Gras („fetter Dienstag“) oder „Shrove“ oder „Pancake (Tues)day“ bekannt. Zum Brauchtum gehört, dass man an eben diesem Tag Faschingsumzüge macht oder sich lustig verkleidet. Das Community-Team möchte Sie anlässlich dessen nicht mit witzigen Kostümen, sondern mit den lustigsten Beiträgen unserer User:innen zum Schmunzeln bringen!