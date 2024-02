Mit angehaltener Waffe DJ in Nachtlokal bedroht

„Hier schießt einer mit einer Waffe um sich!“ Dieser Notruf sorgte Ende Oktober bei der Polizei in Tulln für allerhöchste Alarmbereitschaft. Umgehend rückten Spezialkräfte zu einem Kellerlokal am Hauptplatz der beliebten Gartenstadt aus. Was sich derweil im Inneren abspielte, lässt vielen Partygästen bis heute das Blut in den Adern gefrieren.