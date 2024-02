Straße wird für Pensionisten oft zur Risikozone

Öffis ermöglichen Mobilität

Zudem erachtet Lina Mosshammer im Bereich von Wohnsiedlungen gut ausgebaute Geh- und Radweg-Anbindungen an den nächsten Bahnhof sowie an Bus-Haltestellen für erforderlich: „Denn sowohl für die Mobilität als auch für die Verkehrssicherheit älterer Menschen ist ein gutes Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln von Bedeutung.“ Zusätzlich zu Linienbussen und Zügen können Gemeindebusse und Anrufsammeltaxis dazu beitragen, dass Senioren sicher und selbstständig mobil sein können, heißt es beim VCÖ.