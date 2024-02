Wurz wird 50: „Beinhart zu trainieren war cool“

Österreichs 69-facher Formel-1-GP-Starter Alex Wurz feiert am Donnerstag in seiner Wahlheimat Monaco einen runden Geburtstag. Im Interview mit der „Krone“ verrät er, welche Lehren er aus der Königsklasse gezogen hat, wo er seine Traumfrau „gestohlen“ hat und was er von Rocky Balboa gelernt hat.