Shiffrin & Kilde lächeln Verletzungen einfach weg

Gesamtweltcupführung verloren

Die US-Amerikanerin hatte sich bei ihrem Sturz Ende Jänner in Cortina d‘Ampezzo eine Innenbandverletzung im Knie zugezogen. Am vergangenen Samstag übernahm in ihrer Abwesenheit die Schweizerin Lara Gut-Behrami die Führung im Gesamtweltcup. In Crans-Montana sind von Freitag bis Sonntag zwei Abfahrten und ein Super-G angesetzt, die für Shiffrin noch zu früh kommen.