Jubiläum: 30 Mal abspecken für „Kilo for kids“

„Kilo for kids“ findet bereits zum 30. Mal statt. Und mit dem Geld wird unbürokratisch und akkurat geholfen, wenn Kinder etwas brauchen - vom Urlaub bis zur Gitarre ... Hier outen sich fast alle: In riesigen Tabellen trägt sich eine Hundertschaft ein und schreibt freimütig ihr aktuelles Gewicht daneben; um am Ende der Fastenzeit es erneut zu tun und dann für jedes verlorene Kilo zu spenden.