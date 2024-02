Schlepper mit 36 „Kunden“ stand unter Drogen

Der 30-jährige Syrer, der 28 Menschen, darunter auch ein Baby, an Bord hatte, wollte sich in Helfenberg nicht stoppen lassen. Er fuhr auf die Polizisten zu. Einer rettete sich mit einem Sprung zur Seite. Dann umfuhr der Schlepper einen als Sperre quergestellten Sattelzug, ehe es in Zwettl an der Rodl an einer weiteren Lkw-Sperre kein Vorbeikommen mehr gab. Der Syrer lief weg, wurde gefasst, ging dann in der Zelle noch auf Polizisten los. Der Prozess ist für den ganzen Tag anberaumt.