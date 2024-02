Super-Bowl-Drama: Bei Einwechslung schwer verletzt

Erst zweite Super-Bowl-Verlängerung

Ein bitterer Ausfall für die 49ers! Am Ende verlor San Francisco das packende Duell mit den Kansas City Chiefs auf dramatische Art und Weise. In Las Vegas setzten sich die Patrick Mahomes und Co. nach der erst zweiten Verlängerung in der Geschichte des Super Bowls in einer am Ende hoch spannenden Partie mit 25:22 durch.