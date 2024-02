LIVE: Kansas City Chiefs gegen San Francisco 49ers

In der National Football League (NFL) geht in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr) zum 58. Mal der Super Bowl über die Bühne. Den glamourösen Saison-Showdown in Las Vegas bestreiten mit Titelverteidiger Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers zwei Traditionsclubs. Für die Chiefs um Quarterback-Superstar Patrick Mahomes geht es um den vierten Titel, den dritten in den jüngsten fünf Saisonen. Die 49ers wollen dagegen endlich das halbe Dutzend vollmachen.