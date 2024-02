Brite gelangte unbemerkt in Jet Richtung New York

Bei seiner Ankunft am Flughafen JFK war aber Endstation für Sturt, er wurde verhaftet und musste mit der nächsten Maschine am Weihnachtstag zurück in seine Heimat, wo er zunächst in einem Spital in der englischen Stadt Reading untergebracht wurde. Aus diesem gelang dem Mann die Flucht. Seither wird nach Sturt gefahndet. Ein Fahndungsfoto der Polizei wurde am 30. Jänner herausgegeben.