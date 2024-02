Cinel weiter für ÖFB? „Ist unsere Entscheidung“

In einem Interview mit der „WAZ“ (Westdeutsche Allgemeine Zeitung) äußerte Cinel zeigte große Vorfreude, endlich bei einem Großereignis dabei sein zu dürfen. Ob diese Vorfreude auch gelebte Realität wird, steht aber noch nicht fest. Noch ist nämlich nicht klar, ob beide Funktionen auf Dauer miteinander vereinbar sind. Der Ball liegt bei Liefering. „Es ist unsere Entscheidung. Er ist ein Mitarbeiter von uns“, betonte Geschäftsführer Manfred Pamminger gegenüber der „Krone“. In den kommenden ein bis zwei Wochen werde man sich gemeinsam an einen Tisch setzen. „Da gibt es einige Dinge, die zu beachten sind.“