„Ich hab oft Angst vor dem eigenen Kind“

Süchtige werden immer jünger

Der Grat zwischen sinnvollem Gebrauch und gefährlichem Nutzungsverhalten ist schmal, immer mehr Kinder und Jugendliche gleiten in die Sucht ab. „Wir merken seit zehn Jahren eine deutliche Zunahme“, weiß Kurosch Yazdi-Zorn, Leiter der Ambulanz für Spielsucht am Neuromed Campus Linz. Was noch auffällt: Die Betroffenen werden immer jünger.