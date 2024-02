Sieg! Steu/Kindl bauen Gesamtweltcupführung aus

Steu/Kindl bauten ihre Gesamtweltcupführung weiter aus, Wendl/Arlt haben nun bereits 111 Punkte Rückstand auf das ÖRV-Duo. Für Steu war es zudem ein feines Geburtsgeschenk, der Vorarlberger war am Freitag 30 Jahre alt geworden. „Genial, vor allem in der deutschen Hochburg“, sagte der Steuermann. Kindl gab im ORF-Interview an, dass sie aufgrund der Verhältnisse am Limit gefahren seien, aber alles im Griff gehabt hätten. Ihre Landsleute Yannick Müller/Armin Frauscher (+0,436) und die Weltmeister Jurij Gatt/Riccardo Schöpf (+0,486) wurden Fünfte bzw. Sechste.