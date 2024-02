Stadlober im Skating-Massenstart starke Sechste

Stadlober hat über gutes Material verfügt, krallte sich wie so oft in Massenstartrennen an der Spitzengruppe fest, verlor in der letzten von vier Runden aber etwas den Kontakt zu den Top sechs. Mit der letztlich hinter der Norwegerin Astrid Oeyre Slind (+4,1) fünftplatzierten Französin Flora Dolci (+4,2) kämpfte sie sich aber vor dem Schlusssprint wieder heran und ließ da noch zwei Konkurrentinnen hinter sich. Es ist das drittbeste Saisonergebnis Stadlobers nach den Rängen vier und fünf im Skiathlon von Trondheim bzw. auf der Schlussetappe der Tour de Ski in Val di Fiemme.