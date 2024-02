Bevor sie mit Lugner tanzte, traf sie die „Krone“

„Ich fühle mich hier bei euch in Österreich einfach pudelwohl. Alle sind so unglaublich nett und wertschätzend zu mir gewesen. Speziell bei der Autogrammstunde in der Lugner City“, erzählte sie ADABEI über ihre Eindrücke einer durchaus turbulenten Woche, die sie in Wien hatte gespickt mit Highlights, wie dem Treff mit Ausnahmekünstler Gottfried Helnwein. „Wir kennen uns schon lange und er ist ein lieber Freund“, so Priscilla über ihren Ausflug nachts ins Museum. Denn dorthin „entführte“ er sie, um genau zu sein, in die Albertina, wo gerade eine wahre Leistungsschau seiner Werke zu sehen ist.