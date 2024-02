Helnwein, Presley und Dennis Jale nachts im Museum

Ab in die Albertina

Nach getaner Arbeit in Diensten ihres Gastgebers Richard Lugner traf man sich an der Bar im Grand Hotel. Helnwein hatte dort auf sie gewartet, mehrere Stunden - aber selbst eine große Verspätung hielt ihre Freundschaft aus. Und so schnappte sich Helnwein die Presley und Jale und ging mit ihnen in die Albertina.