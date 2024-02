Damen-Riesenslalom in Soldeu- ab 10.30 Uhr LIVE

Im Skigebiet Grandvalira nahe des Dorfs Soldeu könnte an diesem Wochenende die Führung im alpinen Ski-Weltcup der Frauen wechseln. Nur mit einem Sieg im Riesentorlauf in Andorra am Samstag würde die Schweizerin Lara Gut-Behrami Mikaela Shiffrin ablösen. Die US-Amerikanerin kümmert sich nach ihrem Sturz in Cortina weiter um ihre Rehabilitation und verpasst auch den Slalom am Sonntag. Die ÖSV-Technikerinnen wollen weiter nach oben klettern.