US-Präsident Biden von Sonderermittler befragt

Allerdings betonte das Weiße Haus, dass es sich um ein „freiwilliges Interview“ gehandelt habe. Die Befragung fand den Angaben zufolge am Sonntag und Montag statt. „Wie wir von Anfang an gesagt haben, kooperieren der Präsident und das Weiße Haus in dieser Untersuchung“, hieß es in einer Erklärung. Laut dem „Wall Street Journal“ hatten Bidens Anwälte mit Hur wochenlang über die „Regeln“ der Befragung verhandelt.